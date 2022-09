Liz Truss na čelu britanske vlade

Dosedanja britanska zunanja ministrica Liz Truss je bila danes izvoljena za novo vodjo britanskih konservativcev in bo zdaj od Borisa Jonhsona prevzela tudi vodenje vlade. Na strankarskem glasovanju je Truss premagala nekdanjega finančnega ministra Rishija Sunaka. V nagovoru po objavi izida glasovanja je Liz Truss dejala, da bodo izpolnili obljube, ki so jih dali volivcem. Napovedala je drzen načrt za zmanjšanje davkov in spodbuditev gospodarske rasti ter dodala, da bodo na volitvah čez dve leti znova premagali opozicijske laburiste.

Kot je danes v Londonu sporočil sir Graham Brady, vodja odbora 1922, ki organizira strankarske volitve, je za Liz Truss glasovalo okoli 57 odstotkov članov stranke, za Rishija Sunaka pa 43 odstotkov. Glas je sicer oddalo nekaj več kot 172.000 članov britanske vladajoče stranke.

Liz Truss bo na čelu stranke in vlade nasledila Borisa Johnsona, ki je po številnih aferah z mesta šefa konservativcev odstopil 7. julija, medtem ko je na premierskem položaju ostal do izvolitve naslednika oziroma naslednice.

Za njegovo nasledstvo se je potegovalo osem kandidatov. Najprej so poslanci izbor skrčili na dva, o katerih so se nato od začetka avgusta po pošti izrekali člani konservativne stranke.

Liz Truss bo v torek odpotovala na Škotsko v dvorec Balmoral h kraljici Elizabeti II., ki jo bo imenovala na čelo vlade. Običajno srečanje kraljice z novim premierjem poteka v Buckinghamski palači, tokrat pa so želeli 96-letni kraljici, ki ima v zadnjem času težave z zdravjem, prihraniti pot v London.

Truss je v ospredje svoje kampanje postavila znižanje davkov. Med prvimi nalogami, s katerimi se bo morala v vlagi premierke spopasti, pa bodo visoke cene energentov.

V njeni ekipi naj bi po poročanju BBC že več tednov pripravljali paket pomoči. Ta vsebuje več opcij, ena naj bi bila tudi zamrznitev cen energentov.