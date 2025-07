Ljubljana med najboljšimi evropskimi destinacijami za miren oddih

Ljubljana se je uvrstila med najboljša evropska mesta za miren oddih. V raziskavi ponudnika shranjevanja prtljage Bounce.com, ki med drugim upošteva hrup in svetlobno onesnaženje, čistočo, zelene površine in gostoto populacije, se je uvrstila na 4. mesto, za Utrechtom, Vilniusom in Dunajem.

Ljubljana je najvišje ocene prejela za čistočo in urejenost parkov, za prvo trojico pa je zaostala glede hrupa in zvočnega onesnaženja ter deleža najbolje ocenjenih nastanitev in ponudbe nastanitev s plavalnim bazenom ali velnesom, je razvidno iz podatkov, k jih je posredovala marketinška agencija Digitaloft.

Nizozemski Utrecht je bil visoko ocenjen pri vseh vidikih, predvsem glede hrupa in svetlobnega onesnaženja ter kakovosti nastanitev. Litovski Vilnius ima visoke ocene glede čistoče, kakovosti zelenih površin ter ravni hrupa in svetlobnega onesnaženja. Dunaj se je najbolj obnesel glede hrupa in svetlobnega onesnaženja, kakovosti zelenih površin ter čistoče.

Ljubljani so v prvi deseterici sledili češki Olomouc, estonski Tallinn, španska Valencia, romunski Brasov, islandski Reykjavik in luksemburški Luxembourg.