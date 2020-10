Lokanda Devetak med 200 najboljšimi v Italiji

Na seznam 200 najboljših restavracij v Italiji, ki so ga včeraj v Rimu predstavili drugič, se je prvič uvrstila Lokanda Devetak z Vrha. Tudi v drugi izdaji brezplačnega vodnika 50 Top Italy so 200 najboljših restavracij porazdelili v štiri kategorije (nad 120 evrov, do 120 evrov, gostilne in »nizkocenovniki«), v vsaki pa so objavili lestvico 50 gostinskih obratov. Avtorji vodnika so sicer letos nagradila restavracije, ki so se »znale preoblikovati v težkem obdobju«.

Lokanda Devetak se je v kategoriji gostiln uvrstila na 24. mesto, na tem seznamu zastopa našo deželo na 17. mestu tudi tržaški Nerodiseppia, ki je bil lani na 20. mestu. Naj omenimo, da na lestvici ni več gostilne Pri Lovcu, ki jo na Subidi pri Krminu vodi družina Joška Sirka, ima pa tudi eno Michelinovo zvezdico, lani pa je bila na 13. mestu.

Restavracija L’Argine v Jenkovem pri Dolenjah tržaške kuharske mojstrice Antonie Klugmann pa se je letos uvrstila na drugo mesto v kategoriji restavracij do 120 evrov, potem ko je bila lani prva na lestvici. V kategoriji nad 120 evrov FJK zastopajo videmski Agli Amici (tako kot lani na 21. mestu), tržaški Harry’s Piccolo (lani na 46., letos pa na 32. mestu) in Laite iz Plodna (na 31. mestu, potem ko je bila restavracija lani na 11. mestu lestvice do 120 evrov). Med nizkocenovniki se je na 50. mesto uvrstil goriški Wiener House, na lestvici pa ni več videmske Mamm Ciclofocaccerie, ki je bila lani na 20. mestu.