Lovec izgubil življenje na zasneženi gori

Včeraj je na gori Tenchia v Karniji izgubil življenje 67-letni lovec Renzo Di Vora iz Cerciventa. Z avtomobilom je zjutraj dosegel vrh gore, med povratkom pa je verjetno zaradi zdrsa izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste v prepad. Avtomobil se je večkrat zakotalil, pri čemer je nesrečenega voznika vrglo iz avtomobila. Alarm so sprožili drugi lovci, ki so vozili pred in za njim.

Stekla je zahtevna reševalna akcija, ki jo je oviralo močno sneženje. Na kraj so s terenskimi vozili prihiteli gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, gasilci, karabinjerji, reševalci finančne straže in zdravstveno osebje reševalnega helikopterja. Za ponesrečenega moškega kljub vsem prizadevanjem ni bilo več pomoči, reševalci so odpeljali njegovo truplo.