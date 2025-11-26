Luka Koper in ladjarski velikan CMA CGM ustanavljata skupno podjetje

Luka Koper in podjetje Ceva Corporate Services iz skupine francoskega ladjarskega velikana CMA CGM ustanavljata skupno podjetje za pretovarjanje vozil v koprskem pristanišču. Koncentracijo sta prijavili pri agenciji za varstvo konkurence. Gre za uresničevanje nedavno napovedane krepitve sodelovanja.

Luka in CMA CGM sta namreč ob oktobrskem obisku francoskega predsednika Emmanuela Macrona podpisala izjavo o krepitvi sodelovanja, katere osrednja točka je bila namera za ustanovitev skupnega podjetja za dopolnilne storitve na področju avtomobilske logistike.

Upravljavec koprskega pristanišča in francoski ladjar sicer že 22 let poslovno sodelujeta pri povezovanju Jadrana in Azije s svetovnimi pomorskimi potmi ter Slovenije in širših srednjeevropskih trgov s trajnostnimi intermodalnimi železniškimi rešitvami. Francoska skupina v Sloveniji zaposluje nekaj več kot 100 ljudi.

Zdaj bosta Luka in CMA CGM združila moči, da okrepita vlogo Slovenije kot strateških vrat v Evropo, predvsem ob nastajajočem gospodarskem koridorju Indija-Bližnji vzhod-Evropa.

S Ceva Logistics oz. Ceva Corporate Services iz skupine francoskega ladjarja bodo dejavnost po napovedih razvijali tudi na posebnem na zemljišču površine 2,7 hektarja zunaj koncesijskega območja Luke Koper. To bo namenjeno logističnim storitvam za avtomobilsko industrijo.

Osnovni namen sodelovanja je okrepiti položaj Slovenije kot logističnega križišča v tem delu Evrope oz. strateških vrat v srednjo Evropo.

Skupno podjetje bo zagotavljalo storitve logistike končnih vozil za uvoz in izvoz. Namen je povečati količino tovora, okrepiti produktivnost in rast ter odpreti nova delovna mesta z naprednim sodelovanjem pri digitalizaciji in razogljičenju prometa ter logistike, so v kabinetu predsednika vlade napovedali ob podpisu omenjene izjave o krepitvi sodelovanja.

CMA CGM je za Luko Koper drugi najpomembnejši ladjar, prvi je danski Maersk. Na drugi strani je Luka za francoskega ladjarja najpomembnejše jadransko pristanišče, prek katerega dostopa do srednje Evrope.