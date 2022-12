Luka Koper pretovorila milijonto kontejnersko enoto

V Luki Koper so danes kot prvi na Jadranu presegli mejo milijona pretovorjenih kontejnerskih enot v letu dni in s tem dosegli nov rekord. Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je ob tem obljubil prizadevanja za cim hitrejše dokončanje drugega tira, predsednik uprave luke Boštjan Napast pa je poudaril, da bo treba prenoviti tudi železniško postajo.

Lani so v koprskem pristanišču mejnik zgrešili le za las; do milijona jim je namreč zmanjkalo manj kot 2500 kontejnerskih enot (TEU). Letos pričakujejo, da bodo milijon presegli za približno 10.000 TEU. Poleg tega napovedujejo, da bodo pretovorili več kot 800.000 vozil in s tem postali najpomembnejše pristanišce za tovrstne prevoze v Sredozemlju.

Minister Kumer je na današnjem dogodku ob postavitvi rekorda pozdravil dejstvo, da Luka Koper presega v petletni strategiji določene rezultate. Država mora zdaj po njegovih besedah odpraviti glavno oviro za razvoj, torej mora hitreje zgraditi drugi tir Divača-Koper.

Dogodka se je udeležil tudi predsednik pristaniške uprave v Trstu Zeno D'Agostino. V tržaški luki bi lahko milijon TEU ob 15-odstotni rasti po njegovih besedah dosegli prihodnje leto.