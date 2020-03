Madžari prvič po padcu komunizma brez lastnega zastopstva v parlamentu

O parlamentarnih volitvah na Slovaškem je bilo v zadnjem času napisano veliko; največ pozornosti je bilo seveda namenjenih zmagovalcem, stranki Olano, ki je sredinsko-desničarska populistična formacija, nekoč je bila povezana s skrajno desnima strankama Španije Vox in Francije FR, kasneje pa se je približala zmerni desnici in je članica Evropske ljudske stranke EPP. Malo pozornosti, pravzaprav skoraj nobene, pa so mediji namenili dejstvu, da prvič v sodobni zgodovini Slovaške, to je po padcu berlinskega zidu, v parlamentu v Bratislavi ne bo zastopnikov nobene od dveh strank madžarske manjšine, ki v državi šteje kakih 400.000 pripadnikov, torej skoraj 10 odstotkov prebivalstva. V novem 150-članskem parlamentu bo sedel samo en Madžar, ki pa je bil izvoljen na listi zmagovite stranke Olano in pri madžarski manjšini upajo, da bo lahko učinkovito zastopal njene interese, čeprav stranka sama ni pokazala veliko zanimanja za madžarsko skupnost.

Ta volilna zmaga Olana je posledica dogajanj zadnjih let, ko se je levosredinska vlada, ki jo je vodil Robert Fico, utapljala v korupcijskih aferah. Prelomni dogodek, ki je zapečatil usodo Fica in njegovih zaveznikov, je bil umor novinarja Jana Kuciaka 21. februarja 2018, ki je odmeval tudi izven meja Slovaške.