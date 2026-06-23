Slovenija Italiji vrnila posmrtne ostanke vojakov

Na pokopališču v Škofji Loki je v preteklih dneh potekala slovesnost, med katero so slovenske oblasti izročile italijanskim posmrtne ostanke 32 neznanih padlih italijanskih vojakov v prvi svetovni vojni, poroča italijanska agencija Ansa. Posmrtne ostanke, katerim so izkazali vojaške časti, so zatem začasno prepeljali v svetišče v Cargnacco v Furlaniji. Tam bodo ostali do 24. septembra, ko bo spominska slovesnost pri kostnici pri Redipulji, zatem jih bodo prepeljali v kostnico na Oslavju.

Okostja so spomladi leta 2022 odkrili gradbeni delavci v Vrtojbi med izkopom za temelje stanovanjske hiše. Sledile so arheološke raziskave, med katerimi so ugotovili, da so takrat zaradi hudih bojev trupla pokopali kar v razširjenem povezovalnem jarku in to z vso opremo. Arheologi so namreč našli veliko nabojev, drobiž, značke, oznake, žepne ure in manjše osebne predmete.