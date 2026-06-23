V tržaškem kinu Ariston pester poletni program

Poletni program v tržaškem kinu Ariston ponuja več kot 40 naslovov: od avtorskih del do glasbenih in športnih filmov ter še veliko drugih filmskih žanrov.

Program projekcij v Aristonu, ki ga je pripravilo kulturno društvo La Cappella Underground, se je ravnokar začel, in se bo nadaljeval vse do 2. avgusta. Nato pa bodo obiskali tudi Zgonik, kjer bodo 4. avgusta predvajali dva filma v sklopu niza Kino na Krasu. Na ogled bosta kratkometražni film Julka Valerie Cozzarini, ki sloni na črtici Borisa Pahorja Metulj na obešalniku, in dokumentarno-fikcijski film slovenskega režiserja Žige Virca Houston, imamo problem!

V Aristonu so si zamislili osem različnih sklopov, po katerih so sestavili poletni koledar. Sklop Un’ottima annata ponuja na ogled filmske uspehe iz letošnje zimske sezone, Colpi di fulmine pa na prvi pogled manj znane naslove, ki pa so pozitivno presenetili kritiko in gledalce. Sklop Affari di famiglia obravnava družinsko temo iz perspektive režiserjev, kot so Jim Jarmusch, Paolo Sorrentino in Chloé Zhao. Ostali sklopi obravnavajo sodobne ZDA (zlasti s filmi Grešniki, Bugonia, Ena bitka za drugo) avtorske filme, športne in glasbene filme ter italijanska dela, ki jih bodo predvajali ob petkih zvečer.

Med avtorskimi deli bodo v fokus postavili predvsem filme nemškega režiserja Wima Wendersa. Med drugimi bosta na ogled njegova kultna filma Alice in the Cities in Don’t come knocking. V okviru projekcij na temo glasbe bodo na velikem platnu zaživele zgodbe največjih protagonistov iz zgodovine rock glasbe (od Elvisa Presleyja do Brucea Springsteena), v sklopu tistih na športno temo pa bodo predvajali tudi dokumentarec The Lost Dream Team režiserja Jureta Pavlovića, ki pripoveduje zgodbo o zadnjem nastopu zmagovite jugoslovanske košarkarske reprezentance.