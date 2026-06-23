Namesto na StonerKras Fest vabijo na Stoner Support Party

Ljubitelje stoner, doom in heavy glasbe je te dni doletela hladna prha – priljubljenega glasbenega festivala StonerKras Fest, ki naj bi na prireditvenem prostoru na proseškem Balancu zaživel 11. in 12. julija, letos ne bo.

Dogodku, ki ga prirejata Arci Trst in agencija Rocket Panda Management, so jo zagodli nepredvidljivi birokratski in organizacijski zapleti. »Kljub večmesečnemu trdemu delu, vsem pripravam in neizmerni želji, da skupaj ustvarimo nepozaben dogodek, smo v zadnji fazi morali kloniti pred spletom težav,« je v imenu organizatorjev povedal Rajko Dolhar. Poudaril je, da so si do zadnjega prizadevali, da bi našli alternativne rešitve, vendar zaman. V isti sapi je potrdil, da bo vsem, ki so že kupili vstopnice prek spleta, vsota povrnjena na račun, s katerega je bilo izvedeno plačilo.

Pripravljajo prihodnjo izvedbo

Za festivalom, ki bi letos praznoval peto obletnico, je več mesecev dela, je potrdil Dolhar in opozoril, da jih podpora navdušencev vselej žene dalje. »Nikakor pa se ne bomo predali in ne bomo obupali,« je dodal in napovedal, da so si vseeno zamislili fešto, pa čeprav »mood« ne bo isti. Namesto odpovedanega StonerKras Festa vabijo torej organizatorji na alternativni podporni dogodek Stoner Support Party, ki bo na sporedu ravno v soboto, 11. julija. Ne bo pa zunaj, na Balancu, pač pa v prostorih Kulturnega doma na Proseku. »Dokazati želimo, da smo še vedno tu in ljudem želimo vseeno ponuditi glasbeno doživetje,« je potrdil Dolhar in namignil, da so že na delu za prihodnjo izvedbo StonerKras Festa.