»Zaradi denarja in drugega je vse šlo preko mere, a svetovno je pač svetovno«

Silva Meulia je v osemdesetih letih iz domačega Trsta prišla do ženske nogometne A-lige. Igrala je med drugim za Monzo in Pordenone. Po igralski karieri je krenila na trenersko pot, pri čemer je zanimivo, da je bila najprej nogometna in potem odbojkarska trenerka.

Spremljate nogometno SP?

Nekaj spremljam, priznam. Kar dolgo nisem sledila nogometu, ker je zaradi denarja in drugih zadev vse šlo preko mere. A svetovno je pač svetovno.

A v ozadju tega mundiala je Trumpova politika. Vas ta vidik ne moti?

Pa še kako. To me bremza pri gledanju, a si rečem, da sta k sreči zraven še Kanada in Mehika.

Kaj pa tehnična plat?

Opaziti je velike razlike med reprezentancami. Priznam, da sem pri nekaterih imenih šla pogledat na zemljevid, kje se sploh nahajajo te države.

Vendar velikost še ni vse. Zelenortski otoki so izenačili s Španijo, potem še z Urgvajem ...

Celo vrsto izenačenih tekem smo videli. Vedno pravim, da borbenost in želja premagata talent in denar. Mislim pa, da bodo na koncu prevladale reprezentance, ki imajo na svoji strani tradicijo in boljše pogoje treniranja.