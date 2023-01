Malenkostna sprememba cene bencina v Sloveniji

Cena 95-oktanskega bencina se je danes na bencinskih servisih zunaj avtocest podražila za 1,2 centa na 1,288 evra za liter, cena dizla pa je ostala nespremenjena pri 1,483 evra za liter.

Nespremenjena je tudi cena kurilnega olja, in sicer je treba za liter odšteti 1,115 evra. Cene bodo veljale v prihodnjem 14-dnevnem obdobju, to je do vključno 30. januarja.

Kot so pojasnili na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, nove cene že vključujejo v torek sprejeto odločitev vlade, ki je določila novo višino trošarin za dizelsko gorivo in za kurilno olje.