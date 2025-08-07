Mali piranski mandrač odslej v modrem za spoštljiv odnos do okolja

Minuli teden je v piranskem malem mandraču zasijalo sedem modrih luči, poročajo Primorske novice. Novost naj bi prispevala ne le estetskemu videzu pristanišča, temveč tudi k bolj spoštljivemu odnosu obiskovalcev do okolja.

Nove luči na morski gladini mandrača so atraktivne predvsem za turiste, ki se pred mandračem radi ustavijo in fotografirajo morsko gladino. »Prišli sva na pijačo in gledati lučke. Prijateljica nama je povedala, da jih zvečer prižgejo,« sta nam zaupali obiskovalki bližnjega lokala.

Osvetlitev mandrača naj bi občane in obiskovalce spodbudil k bolj odgovornemu vedenju in večji skrbi za okolje. »Lučke so dobra ideja in zdi se mi, da gre za drugačen pristop k olepšanju mandrača. Vendar nisem prepričana, če zares pripomorejo k njegovi čistoči,« pove domačinka Darija. »Strinjam se, da ljudje v bolj urejenem okolju ravnajo bolj pazljivo, vendar večina odpadkov, ki se nabira v mandraču, prihaja z morja, ne pa skopnega. Lučke na to ne vplivajo. Zmotilo me je tudi, da nihče o tem ni poročal. Lučke so se kar pojavile in nihče ni zares vedel čemu služijo,« je sklenila domačinka.

Lučke so najprej opazili prodajalci z bližnjih stojnic in trgovin, ki so v neposredni bližini morja. Med njimi prevladuje enotno mnenje: lučke so zanimiva popestritev, a hkrati bi bilo na področju čistoče morja narediti več.

Iz KS Piran so sporočili, da med krajani prevladujejo pozitivni ali nevtralni občutki. »Negativnih odzivov nismo prejeli, res pa se nekateri sprašujejo, ali ne bi sredstva namenili za kaj bolj koristnega,« so zapisali.