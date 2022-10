Manj aktivnih primerov okužb in hospitaliziranih bolnikov

V četrtek so v Sloveniji ob 676 PCR in 5539 hitrih testih potrdili 1346 okužb s koronavirusom. Na navadnih oddelkih je bilo hospitaliziranih 80 bolnikov, kar je 13 manj kot dan prej, na intenzivni terapiji pa 15 bolnikov, kar je enako kot dan prej. V četrtek so umrli trije bolniki s koronavirusom.

Skupno je bilo v četrtek hospitaliziranih 274 bolnikov s potrjeno okužbo, toda tudi z drugimi pridruženimi boleznimi, kar je 26 manj kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih je bilo v četrtek s potrjeno okužbo 16 bolnikov, sedem manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov v Sloveniji trenutno znaša 1506, kar je 62 manj kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 1162, kar je 39 manj kot dan prej.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji 24.485 aktivnih primerov okužb, kar je 836 manj kot dan prej.