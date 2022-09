Obilne padavine in neurje so v nedeljo zjutraj prizadele tudi dele Furlanije - Julijske krajine, kjer so bili tudi v popoldanskih urah na delu gasilci in prostovoljci civilne zaščite. V krajih Treppo Grande in Attimis je padlo več dreves, v Čedadu in občini Devin - Nabrežina so bile nekatere ceste poplavljene, v Červinjanu je voda zalila nekatere kleti, nekaj težav so zabeležili tudi v Latisanu. Največ padavin so zabeležili v Špetru, kjer so v treh urah našteli 48 milimetrov vode.