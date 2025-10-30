»Manjšine so pogosto odrinjene na stranski tir«

Olivia Schubert (1974) je doma iz Bohla/Bólyja, mesteca 30 kilometrov jugovzhodno od Pécsa na jugu Madžarske. Študirala je politologijo, germanistiko in zgodovino, delala v Uradu za narodne in etnične manjšine ter v uradu predsednika vlade v Budimpešti, nato kot direktorica Nacionalne samouprave madžarskih Nemcev ter kasneje kot direktorica oddelka za izobraževalno in znanstveno sodelovanje pri Audi Hungaria GmbH.

Je podpredsednica Nacionalne samouprave Nemcev na Madžarskem.Olivia Schubert je bila v soboto prejšnjega tedna na kongresu v Bocnu izvoljena za predsednico Federalistične zveze evropskih narodnosti - Fuen.

Ste prva ženska na čelu Fuena. Skrajni čas je že, kajne?

Moram priznati, da o tem nisem razmišljala, ko sem kandidirala. Pomembno mi je bilo, da izkušnje in spretnosti štejejo. Seveda čutim nekakšen pritisk, saj se mora tudi ženska uveljaviti. Ni naključje, da pri Fuenu vodim tudi projekt Ženske v manjšinah, pri katerem srečujem ženske iz vseh možnih manjšinskih okolij, ki bi lahko veljale za vzornice pri usklajevanju družine, manjšinskega okolja in poklicnega dela.

Desničarski skrajneži in gibanja, ki zagovarjajo vrnitev k nacionalnim državam in ​​nasprotujejo raznolikosti, uživajo velik uspeh po vsej Evropi. Se bojite, da bi to lahko imelo posledice za manjšine?

Manjšine - in to se učimo iz naše zgodovine - so pogosto poraženke v konfliktih ali ekstremnih situacijah. Moja družina je to doživela, tako kot mnogi drugi: razlastili so jih in izgnali ter jih spremenili v grešnega kozla za nekaj, za kar niso bili krivi. Podobne zgodbe se ponavljajo za številne druge manjšine: marginalizirani smo, odrinjeni na stranski tir, prepovedana nam je raba našega jezika in poskušajo nas razdeliti.

Takšne izkušnje puščajo pečat. Lahko le upamo, da bomo našli varnost v demokratičnem in ustavnem kontekstu, da bomo lahko uveljavljali svoje pravice.