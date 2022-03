Mario Draghi v ponedeljek v FJK

Predsednik italijanske vlade Mario Draghi se bo v ponedeljek, 21. marca, mudil v FJK, poroča časopis Il Friuli. Podrobnosti njegovega obiska, ki so ga po poročanju omenjenega časopisa potrdili institucionalni krogi, še niso znane. Kot kaže, bo Draghi v ponedeljek popoldne obiskal sedež civilne zaščite v Palmanovi. Njegov obisk je verjetno povezan z gostitvijo ukrajinskih beguncev, ki prihajajo v deželo. Doslej je v Italijo prispelo okrog 50.000 ljudi iz Ukrajine, približno polovica po mejnih prehodih v FJK. Od teh se jih je okrog 2.000 sklenilo ustaviti v deželi. Možno, da bo premier Draghi obiskal tudi eno od sprejemnih centrov, kjer so nastanjeni ukrajinski begunci in začasni zdravilni center, ki so ga namestili na videmskem sejmišču.