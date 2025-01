Marjan Šarec z Eleno Donazzan in Robertom Vannaccijem

Evropski poslanec Marjan Šarec (Renew/Svoboda) je bil danes imenovan za člana novoustanovljenega odbora Evropskega parlamenta za varnost in obrambo (SEDE), ki je pred tem deloval na ravni pododbora v sklopu odbora za zunanje zadeve. Ustanovna seja odbora bo v ponedeljek, so še sporočili iz Evropskega parlamenta.

Odbor za varnost in obrambo vodi poslanka Marie-Agnes Strack-Zimmermann iz Nemčije. Odbor je pristojen za evropsko varnostno in obrambno politiko ter za razvoj odnosov s strateškimi partnerji in tretjimi državami. Kot nadomestni član se je odboru pridružil tudi Matej Tonin (EPP/NSi).

V odbor za varnost in obrambo so bili imenovani tudi italijanski predstavniki, in sicer kontroverzni (če hočemo biti prijazni) general in evropski poslanec Lige Roberto Vannacci (PfE), ki je zaslovel z rasističnimi in homofobnimi izjavami, Elena Donazzan (ECR), evropska poslanka Bratov Italije, znana med drugim, ker je med priljubljeno radijsko oddajo La zanzara zapela fašistično pesem Faccetta nera in ker je leta 2019 pozvala predsednika Sergia Mattarello, naj razpusti vsedržavno združenje partizanov VZPI-ANPI, evropski poslanec stranke Bratov Italije Alberico Gambino ter evropski poslanec stranke Naprej Italija Salvatore De Meo (PPE). Nadomestna člana sta evropska poslanka Demokratske stranke Lucia Annunziata (S&D) in evropski poslanec Gibanja 5 zvezd Giuseppe Antoci (The left).