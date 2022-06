Marko Pisani novi deželni svetnik SSk (video)

Marko Pisani je od danes novi deželni svetnik stranke Slovenska skupnost, ki prihaja na mesto Igorja Gabrovca, ki je po izvolitvi za župana Občine Devin - Nabrežina odstopil. Gabrovec se je tudi udeležil začetka seje deželnega parlamenta, na katerem je Pisani v italijanščini in slovenščini prisegel, da bo zvest republiki in da bo deloval za blaginjo države in dežele. V krajšem nagovoru v slovenskem jeziku pa je vsem kolegom v deželnem svetu zaželel, da bi v obdobju, ki jih ločuje od prihodnjih volitev (te bodo prihodnje leto), uspešno sodelovali v konstruktivnem in tvornem dialogu za ekonomski in socialni napredek s posebno občutljivostjo do najšibkejših, ovrednotenjem prisotnosti narodnih manjšin in s poudarkom na trajnostnem razvoju.

Na začetku seje je predsednik deželnega sveta Pietro Mauro Zanin tudi počastil spomin na preminulega pisatelja Borisa Pahorja, ki je bil na zadnjih deželnih volitvah tudi prvi neizvoljeni kandidat na listi SSk. Pri tem je Pahorju izkazal priznanje tudi za to, da je s svojo kandidaturo in glasovi, ki jih je prejel, pripomogel k oblikovanju sedanjega deželnega sveta. Svetniki so ob tej priložnosti prisostvovali tudi odlomku video posnetka s Pahorjevim pričevanjem o grozotah nacističnih taborišč.