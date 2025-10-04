Marsikje po Italiji množično za Palestino

Več kot dva milijona: toliko udeležencev je po trditvah sindikata CGIL prišlo na številne manifestacije v sto mestih po Italiji, med temi tudi v Trstu in Tržiču, ki jih je omenjeni zvezni sindikat skupaj z baznim sindikatom Usb priredil ob priložnosti včerajšnje splošne stavke v podporo globalni flotilji Sumud in iz protesta do njene ustavitve s strani izraelskih sil v mednarodnih vodah.

V Rimu se je po oceni organizatorjev protesta udeležilo okoli 300.000 ljudi, v Milanu 100.000 ter po več deset tisoč v drugih večjih mestih, kjer pa so kvesture številke znižale za polovico. Samo notranje ministrstvo pa je sporočilo, da je bilo manifestacij 29, udeležencev pa manj kot 400.000. Po podatkih CGIL je k stavki pristopilo po vsej državi okoli 60 odstotkov zaposlenih. Na številnih železniških postajah po državi je prišlo do večjih ali manjših zamud vlakov, ki so npr. v Milanu beležili zamude od 20 minut do petih ur. Železniški promet je bil nekaj ur prekinjen v Firencah, do zamud in ukinitve voženj je prišlo tudi v Neaplju, kjer so protestniki z blokado vhodov ter izhodov ustavili promet v pristanišču.

Enako se je zgodilo tudi v Livornu, medtem ko so v Pisi manifestanti vstopili na območje letališča, ki je bilo prisiljeno za nekaj časa prekiniti letalski promet. Zasedli so tudi avtocesto, kar se je zgodilo tudi pri Bologni.