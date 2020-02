Marsikje v Sloveniji danes odstranjujejo posledice neurja

Na širšem območju Kranja in drugod po Sloveniji, kjer je včeraj in v torek pustošil močan veter, danes odstranjujejo posledice neurja. Nastala je velika gmotna škoda. Veter je odkrival strehe, podiral drevesa, drogove in ograje. Poškodovanih je bilo več vozil. Na gimnaziji v Kranju danes zaradi odkrite strehe nimajo pouka.

V 12 urah so zaradi močnega vetra zabeležili 142 dogodkov na območju 47 občin, je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje.

Veter je podiral drevje, drogove telefonije in elektrodistribucije ter odkrival ostrešja objektov. Na nekaterih cestah je bil oviran promet.

Posledice danes odpravljajo gasilci 62 gasilskih enot. Zaradi odprave posledic bo lahko prihajalo do dodatnih zapor cest. Vozniki naj zato spremljajo stanje na cestah in prometne informacije, opozarjajo.