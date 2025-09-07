Mattarella o sodelovanju, miru, svobodi in drugih temeljnih vrednotah EU

Sodelovanje, mir, uveljavitev pravic, zaščita planeta, enakost pravic. A tudi ostre besede proti nebrzdani premoči globalnih korporacij, proti neoimperialističnim ambicijam in proti avtokratskim težnjam. Ne ravno besede, ki bi jih pričakovali na pomembnem mednarodnem srečanju, kakršen je forum Ambrosetti, ki ga od leta 1975 vedno ob tem času prirejajo v Cernobbiu in kjer večinoma teče beseda o gospodarskih temah, a danes jih je bilo prav tam slišati iz ust italijanskega predsednik republike Sergia Mattarelle. V Vili Este na obali jezera Como se je Mattarella, ki bo v sredo in četrtek na obisku v Sloveniji – najprej v Ljubljani, dan zatem pa v Kopru – oglasil z videosporočilom, rdeča nit katerega je bila povezana z vlogo Evropske unije oziroma vrednot, na katerih je ta nastala.

»Ali je mogoče graditi svet, v katerem si države ne nasprotujejo v imenu umetnih – domnevnih – nacionalnih interesov, ampak nasprotno, sodelujejo za skupno blaginjo njihovih prebivalcev? Naj prevladajo dostojanstvo, svoboda, prihodnost ljudi ali pa naj bodo te predmet, sredstvo od oblasti omamljenih elit? Odgovor na to se lahko zdi očitna resnica, ki je ni treba dokazovati. A žal ni tako,« je dejal šef države.