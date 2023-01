»Mattarella, Pirc Musar in Milanović: skupaj obiščite Rab«

Predsedniki republike Italije, Slovenije in Hrvaške Sergio Mattarella, Nataša Pirc Musar in Zoran Milanović so od predsednikov največjih združenj borcev iz teh treh držav prejeli skupno pismo s pozivom, naj 10. septembra letos obiščejo italijansko koncentracijsko taborišče na Rabu in se poklonijo tamkajšnjim žrtvam. Pod poziv so se podpisali Gianfranco Pagliarulo (Anpi-Vzpi), Marijan Križman (ZZB NOB) in Franjo Habulin (Saba Hr).

Kot so spomnili predsedniki združenj borcev in antifašistov, so italijanske okupatorske sile med drugo svetovno vojno v kacet na Rabu poslale na tisoče civilistov in družin. Zaradi lakote, žeje, surovega ravnanja paznikov in bolezni je tam umrlo vsaj 1500 ljudi, kljub temu voditelji koncentracijskega taborišča nikoli niso odgovarjali za svoje ravnanje.

Kot termin za obisk predlagajo 10. september, ko bo minevalo 80 let od osvoboditve koncentracijskega taborišča. V pismu so med drugim omenili tudi obmejni fašizem in nasilje nad pripadniki jezikovnih manjšin. Zgodovinski dogodki, med katerimi so tudi povojni poboji, še danes večkrat obravnavani brez ustrezne kontekstualizacije, kljub obstoju poročila mešane zgodovinsko-kulturne italijansko-slovenske komisije, so zaznamovali in še danes zaznamujejo odnose med tremi državami, so zapisali. V skupnem predsedniškem poklonu rabskim žrtvam zato vidijo nasprotovanje preporodu vsakršne oblike nacionalizma, iredentizma in rasizma.