Mattarelli je Narodni dom ostal v srcu

»Vrnitev tržaškega Narodnega doma Slovencem je bila zgodovinski mejnik, Italiji in Sloveniji se sedaj ponuja še edinstvena priložnost tesnejše povezave, ki jo predstavlja skupna Evropska prestolnica kulture Gorice in Nove Gorice leta 2025«. To sta osrednji misli, ki ju je predsednik republike Sergio Mattarella izrazil na srečanju z novim slovenskim veleposlanikom v Italiji Matjažem Longarjem ob priložnosti predaje njegovih poverilnih pisem.

Mattarella je na srečanju na Kvirinalu izpostavil izvrstne odnose med državama in odlično sodelovanje s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem, s katerim se bo v kratkem srečal na Malti. Predsednika bosta na otoku sodelovala na plenarnem zasedanju t.i. skupine Arraiolos ali Združeni za Evropo. Oktobrsko srečanje na Malti bo morda zadnje snidenje Mattarelle in Pahorja pred decembrskim iztekom mandata slovenskega predsednika, morda pa tudi ne.

Druga stvar, ki jo je Mattarella izpostavil Longarju, je skupna skrb za slovensko manjšino v Italiji in italijansko v Sloveniji. »Manjšini odpirata državama vrata na različnih področjih,« je dejal italijanski predsednik, ki je posebej omenil kulturo ter se v tem okviru spomnil nedavno umrlega pisatelja Borisa Pahorja.

Veleposlanik Slovenije je za Primorski dnevnik povedal, da je bila zanj predaja akreditivov Mattarelli izjemno doživetje. »Predsednik in njegovi sodelavci so mi dali vedeti, da sem v Italiji dobrodošel, kar za vsakega diplomata predstavlja veliko zadoščenje«, je dodal Longar.