Matura bo doživela manjšo revolucijo

Pisnemu in ustnemu preverjanju znanja ob zaključku srednješolskega izobraževanja druge stopnje bomo še naprej rekli matura, vendar uradno ne bo več »državni izpit«, pač pa »zrelostni izpit«. Tako veleva sinoči izglasovana uredba z zakonsko močjo, s katero želi italijanska vlada uvesti vrsto novosti, med katerimi je sprememba imena mature zgolj lepotni poseg.

Tudi vedenje bo imelo svojo težo

Dijakinje in dijake od leta 2026 čaka namreč precej novosti v ustnem delu izpita, ki jih je šolski minister Giuseppe Valditara sproti napovedoval v zadnjih mesecih. Ena od teh je denimo ta, da bo ustna preizkušnja obvezna, kar pomeni, da izogibanje tretjemu delu izpita bodisi zaradi zadostnega števila zbranih točk bodisi v znak protesta, kot se je nekajkrat zgodilo v začetku poletja, ne bo mogoče. Kdor ga ne bo opravil, bo ostal brez diplome.

Prav tako bodo morali tisti, ki bodo na maturo prišli z zadostno oceno v vedenju, se pravi s šestico, opraviti popravljalno preizkušnjo s področja državljanske vzgoje. Ob tem sta še dve pomembni novosti: komisija pri ustnem delu ne bo preverjala znanja pri vseh predmetih, pač pa le pri štirih. Te bo januarja določilo ministrstvo in šlo naj bi za tako imenovane »ključne« predmete posameznih šolskih programov.