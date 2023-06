Matura: znane so komisije

Na spletni strani Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino so danes objavili seznam predsednikov in članov maturitetnih komisij v okviru letošnjega državnega izpita na drugostopenjskih (višjih) srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji, ki se bo kot na ostalih šolah v državi začel 21. junija. Dijakov, ki letos obiskujejo peti letnik na slovenskih višjih srednjih šolah, je po podatkih portala Scuola in chiaro skupno 195, od katerih 122 na Tržaškem in 73 na Goriškem.

Na Tržaškem bo predsednica komisij na klasični in jezikovni smeri Liceja Franceta Prešerna Mara Petaros, na znanstveni smeri in smeri uporabnih znanosti pa Alessio Lojk. Na Humanističnem in družbeno-ekonomskem liceju Antona Martina Slomška bo komisijama za humanistično in družbeno-ekonomsko smer predsedoval Primož Strani, na Izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana pa bo na smeri elektronika predsednik Walter Auber, na smereh okoljskih biotehnologij in mehanike pa Eva Sancin. Na Tehniškem zavodu Žige Zoisa bo komisijama na obeh smereh (uprava, finance in marketing ter gradnje, okolje in prostor) predsedovala Sonja Klanjšček.

Na Goriškem bo predsednica komisij na klasični smeri in smeri uporabnih znanosti na Liceju Trubar-Gregorčič Flavija Bezeljak, na smeri informatika na Zavodu Jurija Vege in humanistični smeri na liceju Gregorčič pa Loredana Guštin. Na zavodu Zois bo predsednica komisij na smeri uprava, finance in marketing ter turistični smeri Vesna Danieli.