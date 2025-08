Med begom pred policisti čelno trčil v nasproti vozeče vozilo

Koprski policisti so danes ob 11.43 na primorski avtocesti ustavljali avtomobil chrysler madžarske registracije. Voznik njihovih znakov ni spoštoval, ampak je pospešeno peljal naprej mimo Postojne do izvoza Senožeče, kjer je zapustil avtocesto. Policisti so ga zasledovali. Peljal je proti Senožečam in proti Postojni, pri čemer je dosegel hitrost 120 kilometrov na uro in ogrožal varnost drugih udeležencev v prometu. Pri kamnolomu Razdrto je v ovinku prehiteval tovorno vozilo s prikolico in čelno trčil v vozilo, ki je pravilno peljalo nasproti. V njem sta bila 26-letna voznica in 25-letni sopotnik. Pri trčenju so se udeleženci po prvih podatkih lažje poškodovali.

Povzročitelja nesreče so policisti prijeli. Gre za 39-letnega državljana Indije, ki je nezakonito prevažal tri državljane Kitajske. Dva potnika sta pobegnila in ju policisti še iščejo. Policisti še izvajajo vse postopke.

Regionalno cesto Senožeče – Razdrto so zaradi obravnave prometne nesreče zaprli za promet.