Med lovom v Brkinih ustrelil kolega

Petkov lov na divje prašiče se je za 71-letnega lovca iz slovenske Istre v Brkinih končal v bolnišnici. Njegov 74-letni kolega naj bi med lovom streljal na divjega prašiča, krogla pa naj bi se odbila in zadela lovca v nogo. Sežanski policisti še preiskujejo dogodek in ugotavljajo, kaj se je zgodilo, predsednik vremske lovske družine pa o dogodku ni hotel dajati izjav.

Zgodilo se je v petek kmalu po poldnevu, ko sta se 74-letni lovec iz Brkinov in njegov 71-letni kolega iz slovenske Istre pri vasi Vatovlje v Brkinih odpravila na lov. Lovila naj bi divje prašiče. Med lovom naj bi se v gozdu spustila v grapo in hodila po njej, ko naj bi starejši v grmovju slišal in opazil premikanje. Prepričan, da gre za divjega prašiča, naj bi dvignil puško, pomeril in ustrelil. V naslednjem trenutku pa je slišal krik kolega.

Lovca naj bi trdila, da se je po strelu krogla odbila in zadela drugega lovca v nogo. Kaj se je natančno zgodilo, ugotavljajo sežanski policisti. Lovca po dogodku nista poklicala policije, sežanski reševalci pa naj bi ponesrečenca oskrbeli in ga odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico. Policisti so strelcu zasegli orožje in ga odpeljali na strokovni pregled, prav tako so na strokovni pregled odpeljali ustreljenega lovca. Ko bodo zbrani vsi dokazi, bodo zoper strelca ustrezno ukrepali.