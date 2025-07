»Med nami je še možnost za dialog«

V času zaostrenih odnosov med Demokratsko stranko in Slovensko skupnostjo je slišati tudi željo po dialogu. Senatorka Tatjana Rojc in deželni svetnik Marko Pisani sta v oddaji TV Slovenija Globus (pripravila jo je Špela Lenardič) sta potrdila, da imata stranki glede načina izvolitve slovenskih deželnih svetnikov zelo različni stališči, kar pa po njunem mnenju ne izkjučuje možnost dogovarjanja. Rojc pravi, »da bi se dalo sesti za mizo in se pogovoriti«, Pisani pa, da je vedno zagovarjal dogovore, čeprav se zaveda, »da kompromis ni najboljša rešitev, a je lahko sprejemljiv za vse.«

Slovenci v DS predlagajo t.i. ladinski model s Tridentinske , po katerem bi bil izvoljen Slovenec, ki bi na katerikoli strankarski listi dobil največ glasov. Pisani nasprotno zagovarja stališče, da bi morali Slovenci samostojno izbrati svojega predstavnika in ne biti vezani na nobeno stranko ter na vstopni volilni prag.

Oboji vsekakor čakajo na predlog deželne vlade o slovenskem predstavništvu, ki ga obljublja predsednik Massimiliano Fedriga. V pričakovanju državnega volilnega zakona medtem senatorka napoveduje ustavni predlog, po katerem bi imela FJK zaradi prisotnosti Slovencev pravico do dodatnega senatorskega mesta.

Špela Lenardič je pripravila vsebinsko zelo raznoliko reportažo, začenši s poročilom o nedavni deželni konferenci o slovenski manjšini. Sogovorniki so si bili enotni, da je bila konferenca uspešna, pogrešali pa so predloge deželne uprave. Spet je izstopal problem medsebojnega priznavanja univerzitetnih diplom med Italijo in Slovenijo.