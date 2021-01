Med policijsko uro namesto psa na povodcu sprehajala partnerja

Tudi v Kanadi je za zajezitev širjenja pandemije z novim koronavirusom marsikje v veljavi policijska ura, pri čemer velja izjema za sprehajanje psa. To je nameravala koristiti 24-letna ženska, le da je namesto psa na povodcu sprehajala ... 40-letnega partnerja. Nenavaden prizor so v mestu Sherbrooke v provinci Quebec v soboto okoli 21. ure opazili policisti, ki so par ustavili. Ženska jim je rekla, da sprehaja psa, pri čemer je pokazala na svojega partnerja. Bila je povsem resna, sklicevala pa se je na izjemo v odloku o policijski uri.

Policisti so obema naložili kazen v višini več kot 1500 kanadskih dolarjev oziroma okoli 970 evrov, kar pa ju ni zmotilo, kajti sta dejala, da jima bo kazen v veselje. Zatrdila sta tudi, da bosta še naprej kršila pravila in da bosta videla, koliko kazni bosta dobila.