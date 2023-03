Med povratkom z gore se je poškodovala

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri so včeraj s helikopterjem civilne zaščite prileteli na goro Dauda v Karnijskih Alpah, kjer se je poškodovala 32-letna pohodnica. Med povratkom je zdrsnila in obtičala na nadmorski višini 1160 metrov. Drugi pohodniki, ki so bili z njo v skupini, so poklicali na pomoč.

Helikopter je pristal v bližini koče Dauda, nakar so reševalci peš dosegli žensko. Pomagali so ji do reševalnega vozila, ki je prispelo po gozdni poti. Reševalci so ji na kraju nudili najnujnejšo pomoč, nato so jo prepeljali v tolmeško bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpela hud zvin gležnja.