Med sinovo tekmo doživel zastoj srca

Na stadionu v kraju San Michele al Tagliamento v sosednjem Venetu, ki leži na meji s FJK, je včeraj popoldne med gledanjem nogometne tekme, v kateri je nastopal tudi njegov sin, obšla slabost 67-letnega moškega. Padel je na tla in izgubil zavest, pri čemer so drugi gledalci takoj sprožili alarm. Sodnik je tekmo ustavil.

Klic na pomoč so prejeli operaterji interventne telefonske številke 112 iz FJK, ki so na kraj poslali reševalno vozilo iz Latisane, medtem pa so operaterji deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores po telefonu prisotnim, ki so uporabili tudi tamkajšnji defibrilator, nudili vsa potrebna navodila za oživljanje. Že pred prihodom reševalcev je srce 67-letnika spet začelo biti. Zdravstveno osebje, ki je kmalu zatem prispelo na kraj, je moškega prevzelo v oskrbo in ga prepeljalo v bolnišnico v Latisani, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Hospitalizirali so ga na intenzivni negi, kjer so si zanj zdravniki pridržali prognozo. Zvečer se je njegovo zdravstveno stanje že nekoliko izboljšalo, saj je prišel k zavesti in je ponovno sam zadihal.