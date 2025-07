Med soteskanjem sta se poškodovala na istem kamnu

Včeraj, nekaj minut pred poldnevom, so novogoriški policisti prejeli obvestilo o dveh nesrečah pri kanjoningu, ki sta se zgodili med organizirano aktivnostjo na težko dostopnem kraju v bližini Učje na Bovškem, poročajo Primorske novice.

Nizozemka je skočila v vodo in na kamen, ki ga je spregledala in si pri tem poškodovala desni gleženj. Takoj za njo je na isti lokaciji v vodo skočil še Madžar, na isti kamen in si zlomil desno stegnenico. Oba sta pred tem, kot navajajo novogoriški policisti, dobila navodila, kam morata skočiti, vendar tega nista upoštevala.