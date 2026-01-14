Med tujimi destinacijmi najraje izbirajo Frankfurt

O rekordih, ki jih je v zadnjih letih vseskozi »popravljalo« letališče Trieste Airport, smo že večkrat poročali, zdaj pa so podatki za leto 2025 dokončni. Prvič v zgodovini je skozi deželno letališče potovalo več kot 1,6 milijona potnikov, natančneje 1.651.702 potnika, kar predstavlja 25-odstotni porast v primerjavi z že tako rekordnim letom 2024.

Skokovit porast je sicer stalnica zadnjih let, in sicer od trenutka, ko je irska nizkocenovna letalska družba Ryanair začela povečevati število letov in povezav z ronškega letališča, ki ga je nato izbralo tudi kot eno izmed svojih baz«.

Lani so se dodali neposredni leti iz in v Prago, Rotterdam, Stockholm in kraj Lamezia Terme, skupno pa je bilo v lanskem letu na voljo 27 neposrednih povezav z ronškim letališčem. Od vseh potnikov je bilo 53 % oziroma 878.000 »domačih«, 770.000 pa »mednarodnih«. Najbolj priljubljene tuje destinacije so bile lani Frankfurt, London, Barcelona, Krakov in Valencia, domače pa Rim, Palermo, Bari, Catania in Neapelj. Največ prometa so zabeležili julija, ko se je letališča poslužilo 170.000 potnikov, dan, ko so zabeležili največ potnikov (8479), pa je bila nedelja, 19. oktobra. S številkami je seveda zadovoljen predsednik Trieste Airport Antonio Marano, ki letos cilja na dodatno rast.