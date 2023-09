Med žaganjem drv padel in udaril z glavo ob tla

Reševalni helikopter deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores je danes okrog 11. ure posredoval na sedlu Prihat pri Tablji na nadmorski višini 1100 metrov, kjer se je med žaganjem drv ponesrečil 75-letni moški iz Železne doline. Na kraju je bil s tremi drugimi družinskimi člani, ki so poklicali na pomoč. Moški se je spotaknil ob kamen in je padel na hrbtno stran, pri čemer je z glavo udaril ob tla. Utrpel je tudi udarce v hrbet. Bil je vseskozi pri zavesti, toda ni uspel vstati. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ga naložili na nosilo in ga z vitlom potegnili na helikopter. Prepeljali so ga v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z zeleno triažno kodo. Pri reševalni akciji so sodelovali tudi gorski reševalci iz Možca in reševalci finančne policije. Posredovanje se je zaključilo okrog 13. ure.