V naselju Sedilis v občini Čenta se je 58-letni domačin poškodoval, medtem ko je v gozdu, nedaleč od neke hiše in od ceste, žagal drva. Med žaganjem je hlod odbilo v njegovo nogo, pri čemer je utrpel zlom. Na kraj so prispeli gorski reševalci iz Vidma, reševalci finančne policije, gasilci in reševalci službe 118. Na kraju so mu nudili prvo pomoč, nato so ga naložili na nosilo in ga prenesli do reševalnega vozila, s katerim so ga prepeljali v bolnišnico.