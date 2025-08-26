Medtem ko so jo iskali, se je sama vrnila v kočo

Petnajst reševalcev deželne gorske reševalne službe CNSAS FJK je včeraj posredovalo v Vrtinjlogarskem grabnu pri Žabnicah, od koder so v večernih urah prejeli klic upraviteljev tamkajšnje koče, da se ženska, ki je bila pri njih v gosteh, ni vrnila z izleta. Povedali so, da je s psom odšla v smeri proti Avstriji. V akcijo so stopili tudi finančni policisti, ki so skušali rekonstruirati pot 34-letnice iz Padove.

Reševalci so se z vozili premikali po glavnih cestah in iskali žensko, dokler ob 1. uri ponoči niso prejeli obvestila, da se je ženska vrnila, potem ko je v Bistrici v Rožu v Avstriji, do koder je prišla peš, verjetno po cesti, ki se spušča iz Vrtinjlogarskega grabna (Val Bartolo) proti meji. Tam je našla prevoz, s katerim se je vrnila v kočo.