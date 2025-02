Medveda Felixa bodo lahko premestili v medvedje zatočišče v Avstriji

Medved Felix, ki je vse življenje preživel v ujetništvu ob restavraciji v Kočevju, bo lahko premeščen v medvedje zatočišče Arbesbach v Avstriji, so sporočili iz Društva za dobrobit živali AniMa. Premestitev bo odvisna od Felixovega zdravstvenega stanja. Pozivajo tudi k premestitvi medvedov Tima in Mici, ki prav tako živita v ujetništvu.

Felix, rojen leta 1991, je vse življenje preživel v majhni betonski ogradi ob prometni cesti, so v sporočilu za javnost navedli v društvu AniMa. »Namesto da bi svobodno pohajkoval po gozdu, je bil kot turistična atrakcija namenjen gostom restavracije,« so zapisali in opozorili, da so desetletja neprimernih življenjskih razmer pustila hude posledice na njegovem zdravju in počutju.

Po skoraj treh letih vztrajnih prizadevanj mednarodne organizacije za zaščito živali Four Paws se je lastnik zdaj strinjal z izpustitvijo Felixa in njegovo premestitvijo v Medvedje zatočišče Arbesbach. Pred selitvijo ga mora veterinar za prostoživeče živali temeljito pregledati in na tej podlagi bodo ocenili, ali je premestitev izvedljiva.

»Ta odločitev bi lahko pomenila simbolni trenutek za Slovenijo, ki ostaja ena redkih evropskih držav, kjer medvedi še vedno trpijo v zasebnem ujetništvu,« so zapisali pri AniMa.

Kot so opozorili v društvu, so slovenske oblasti sicer zmotno verjele, da je Felix že poginil, saj so ga zamenjale z njegovo nekdanjo spremljevalko Mašo, ki je poginila februarja lani. »Šele kasnejši inšpekcijski pregled je razkril, da je Felix še vedno živ - kar je jasno izpostavilo pomanjkanje nadzora in neustrezno skrb za te živali,« so poudarili.

Felix je namreč eden izmed zadnjih štirih medvedov, za katere so pristojne institucije izdale dovoljenje za bivanje v ujetništvu do njihove smrti. Poleg Felixa so bili to še medved Mitko, ki so ga zaradi slabega zdravstvenega stanja evtanazirali septembra lani, ter medveda Tim in Mici.

Slednja po prepričanju društva AniMa ostajata v neustreznih razmerah. Organizacija Four Paws in društvo AniMa zato pozivata slovenske oblasti in lastnike medvedov, naj sledijo Felixovemu zgledu ter omogočijo tudi njuno premestitev.