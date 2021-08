Medvedko bodo lahko odstrelili le še danes ali jutri

Dovoljenje Agencije RS za okolje za odstrel medveda velja še danes in jutri, torej do srede, 18. avgusta, so danes sporočili iz agencije. Velja pa v občinah Pivka in Ilirska Bistrica na območju pašnikov med Brkinskim robom in naselij Šilentabor, Zagorje, Knežak in Šembije. Ne gre sicer za dovoljenje, ki specifično omenja medvedko, pač pa za odstrel enega medveda.

Zavod za gozdove je izrazil pozitivno mnenje za odstrel, potem ko je pred dnevi medvedka pri Pivki huje poškodovala 30-letnega domačina, minuli petek pa je v bližini kraja napada prišlo do vnovičnega srečanja medvedke s človekom.

V Sloveniji je bilo sicer letos do 11. avgusta iz narave odvzetih 130 rjavih medvedov. 121 jih je bilo odstreljenih na podlagi dovoljenj Arso, devet medvedov pa je bilo najdenih poginjenih, so prejšnji teden pojasnili na okoljskem ministrstvu.