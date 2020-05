Meja: Italiji se mudi, Slovenija pa zavira

Med Italijo in Slovenijo potekajo pogovori, katerih cilj je prosto prehajanje meje med državama od 3. junija. Včeraj sta se po telefonu pogovarjala predsednika vlad Giuseppe Conte in Janez Janša. Zunanja ministra Luigi Di Maio in Anže Longar naj bi se na daljavo sestala danes, čemur bo ta teden sledil še pogovor med ministroma, pristojnima za turizem, Dariom Franceschinijem in Zdravkom Počivalškom.

Da je interes Italije čimprejšnje odprtje meje po celotni Evropski uniji, dokazuje tudi ponedeljkova izjava Luigija Di Maia po videokonferenci z zunanjimi ministri Avstrije, Bolgarije, Cipra, Grčije, Hrvaške, Italije, Malte, Nemčije, Portugalske in Španije. »Zdaj morajo vse države odpreti meje,« je pozval vodja italijanske diplomacije, ki je poudaril, da lep del italijanskih ponudnikov nastanitev živi od priliva tujih gostov.