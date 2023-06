»Meja je obogatitev. Poklon v Bazovici med najmočnejšimi spomini« (VIDEO)

»Meja ni in ne sme biti omejitev, pač pa obogatitev,« je danes v pogovoru z učenci italijanske šole Leonardo Da Vinci v Parizu dejal italijanski predsednik republike Sergio Mattarella, ki se mudi na državniškem obisku v Franciji. Mattarella je ob tem pojasnil, da je med njegovimi najmočnejšimi spomini skupen poklon s predsedniškim kolegom Borutom Pahorjem v Bazovici.

Ta se je, naj spomnimo, zgodil ob stoti obletnici požiga Narodnega doma, 13. julija 2020, ko sta predsednika obiskala Fabianijevo palačo, pred tem pa sta se z roko v roki poklonila bazoviškim junakom in pri bazovskem šohtu. Mattarella pripomnil, da so obmejna območja, kakršno je tisto ob meji z Italijo in Slovenijo, vedno bila nemirna in da je tam »bilo zadanega in doživetega veliko trpljenja, na obeh straneh«. Kot primer zglednega sobivanja je omenil Gorico in Novo Gorico, ki bosta v letu 2025 skupaj Evropska prestolnica kulture.