Mejo bi odprli za turiste

Avstrijska ministrica za turizem Elisabeth Köstinger je v nedeljo v intervjuju za avstrijski časnik Die Presse am Sonntag dejala, da bi lahko mogoče poleti odprli meje za državljane nekaterih držav, ki so na dobri poti v boju proti koronavirusu, med njimi Nemčije.

Bi pa po njenem takšno odprtje meja temeljilo na dvostranskih dogovorih. »Omejitev svobode potovanja bo v veljavi še nekaj mesecev,« je prepričana Köstingerjeva. »Če pa so države na precej dobri in pozitivni pot, ko na primer Nemčija, potem pa obstaja tudi možnost o dvostranskem dogovoru,« je odgovorila na vprašanje o tem, ali bodo lahko turisti poleti obiskali Avstrijo in obratno, ali bodo Avstrijci lahko odšli v tujino.

Je pa ministrica posvarila, da je težko predvideti razvoj situacije okoli koronavirusa v prihodnjih mesecih. »Ne obstaja en datum, lahko pride do novega vala okužb,« je posvarila. Po tem scenariju pa bi lahko spet zaostrili ukrepe.

Svetovala je, da se bo treba letos prilagoditi na drugačen dopust. »Ampak glede na to, da imamo širjenje koronavirusa relativno pod nadzorom in da vlada postopoma predstavlja rahljanje ukrepov, načrtujemo tudi, da bo poleti počitniški turizem,« je povedala. Predvideva, da bodo Avstrijci zaradi krize večinoma počitnikovali v državi, a za dobiček potrebujejo tudi tuje turiste.