Mešane patrulje prihodnji teden

Italijanskemu podpisu operativnega dogovora o vzpostavitvi mešanih policijskih patrulj ob slovensko-italijanski meji v Rimu je danes, 21. julija, sledil še podpis s strani slovenske policije, so na vprašanje Primorskega dnevnika odgovorili v Ljubljani. V službi za odnose z javnostmi slovenske policije so dodali, da »glede na še nekatera usklajevanja in izdajo dovoljenj italijanskih varnostnih organov« pričakujejo, da bodo mešane patrulje začele z delom v naslednjem tednu.

Za ponovno vzpostavitev mešanih patrulj, ki so delovale med julijem 2019 in izbruhom koronavirusne pandemije marca 2020, sta se junija letos na Brdu pri Kranju dogovorila notranja ministra Aleš Hojs in Luciana Lamorgese. Sledilo je več napovedi, da bosta policiji »kmalu« začeli s skupnim nadzorom meje, nazadnje se je v torek tako izrazila vodja policije v Trstu Irene Tittoni.