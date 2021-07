Na Tržaškem in Koprskem ter na Goriškem in Novogoriškem so mešane patrulje začele z delom, sporoča tržaka kvestura. Nadzorovale bodo obmejno območje z namenom preprečevanja nezakonitih migracijskih tokov z balkanske poti. Sporazum sta Slovenija in Italija podpisali po več kot enoletni ukinitvi njihovega delovanja zaradi pandemije. Delovale bodo na skupno določenih območjih, pri čemer bodo lahko uporabljali tudi tehnološke instrumente, med njimi drone.

Za ponovno vzpostavitev mešanih patrulj, ki so delovale med julijem 2019 in izbruhom koronavirusne pandemije marca 2020, sta se junija letos na Brdu pri Kranju dogovorila notranja ministra Aleš Hojs in Luciana Lamorgese. Sledilo je več napovedi, da bosta policiji »kmalu« začeli s skupnim nadzorom meje.