Meteorološka opazovalnica FJK s snežinko tudi ob morju

V noči na četrtek bo naše kraje dosegla izrazita hladna atlantska fronta, je zapisal meteorološki urad deželne agencije za okolje Arpa iz FJK na svoji spletni strani.

V noči na četrtek in v četrtek zjutraj je pričakovati občutno poslabšanje vremena, napovedujejo. Pojavljale se bodo močne do obilne padavine, v nižinah in ob morju bodo nastajale tudi nevihte, v gorah bo močno snežilo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okrog 300 metrov. Pihal bo okrepljen severni ali severovzhodni veter. V četrtek čez dan bo pretežno oblačno z manjšo možnostjo poslednjih padavin. Pihal bo zmeren severni ali severovzhodni veter. Dnevne temperature bodo občutno padle. Snežinko, ki napoveduje morebitno sneženje, so postavili tudi na Kraški planoti in v Trstu ob morju.