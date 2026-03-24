Četrta izvedba bo poklon spominu na Miroslava Košuto

Letošnjo izvedbo Festivala samostojnega založništva Gorizia Most so posvetili avtorju Miroslavu Košuti, ki se je pred kratkim poslovil. Četrta edicija literarnega festivala, ki ga prirejata založba Qudulibri ter pisatelj in pesnik Giovanni Fierro, bo potekala med 26. in 29. marcem. Namen festivala je tudi ohraniti visoko kulturno »napetost« v Gorica po izkušnji Evropske prestolnice kulture 2025.

Preddogodek bo že nocoj

V gmajnah se kličemo z glasovi iz trpkega ruja. Na vprašanje, zakaj so v zgornji vogal na program festivala zapisali ravno te tri Košutove verze, Simone Cuva iz goriške založbe Qudulibri ganjeno odvrne, da si je pred kratkim, ko je prebiral to poezijo, predstavljal prijatelja Mira (Miroslava Košuto), kako se med sprehodom pogovarja s pokojnim sinom.

Festival v celoti financirajo organizatorji sami, je še poudaril Cuva. Dogodek pa simbolno podpira veliko število pokroviteljev, med temi je letos tudi Generalni konzulat RS v Trstu. Letos bo dogajanje gostila #stanzaqudu, prireditveni prostor založbe Qudulibri na Travniku št. 7. Med festivalom bo na voljo tudi stojnica s knjigami na prodaj. Izkupiček bodo namenili prav pokrivanju stroškov prireditve.

Uvod v festival bo že nocojšnji literarni dogodek ob 50. obletnici ustanovitve zadnje argentinske civilno-vojaške diktature. Ob 18. uri bosta v prostorih #stanzaqudu Patrizia Dughero in Simone Cuva prebirala odlomke iz avtobiografskega romana južnoameriškega aktivista za človekove pravice Daniela Tarnopolskega. »Dolgo smo iskali ustrezni prevod za naslov te publikacije, vendar zaman. Zaradi tega je ostal v originalu,« je pojasnila Patrizia Dughero o knjigi Betina sin aparecer. Avtor, ki je bil priča ugrabitvi in​umoru svoje družine, je odškodnino uspešnega sojenja podaril združenju za človekove pravice Abuelas de Plaza Mayo.

Festival se bo začel v četrtek, 26. marca, ob 18.15 v #stanzaqudu, kjer bodo predstavili prevod iz italijanščine v furlanščino zbirke Giuseppeja Zigaine Viers la lagune. Na sporedu bo pogovor s Paolom Cantaruttijem, prevajalcem knjige v furlanščino. V petek, 27. marca, ob 17.45 bo na sporedu srečanje z Renato Lapanja, vodjo Knjigarne kavarne Maks v Novi Gorici. Ob 18.15 bo govor o knjigi Ivanke Hergold Nož in jabolko. Predstavili bodo italijanski prevod Il coltello e la mela, za katerega je poskrbela Patrizia Raveggi.

Uradno odprtje Gorizia Most bo v soboto, 28. marca, ob 10.15. Pozdravili bodo predstavniki založbe Qudulibri in soorganizator Giovanni Fierro. Ob 10.30 bo na sporedu srečanje na temo letošnjih dejavnosti Združenja založnikov FJK. Ob 11. uri bo Valentina Russo spregovorila o standardizaciji jezika med založniki, ob 11.45 bo sledil dogodek Kaj je IBBY? (International Board on Books for young people). Prisotna bo Elisabetta Lippolis, predsednica IBBYItalia. Popoldne bosta sledili ob 17. uri predstavitvi Conseis par viaçs interstelârs Stefana Moratta (v pogovoru s Cristino Micelli) in Mani Rosselle Renzi. Ob 18. uri bo Kristina Kočan premierno predstavila svojo knjigo Insediamenti. Za italijanski prevod sta poskrbela Miha Obit in Nadia Brodbeck. Ob 19. uri bo Marco Marangoni predstavil knjigo La voce e la distanza, za glasbeno kuliso bo poskrbel Martin O’Loughlin. V nedeljo, 29. marca, se bo festival Gorizia Most nadaljeval ob 11. uri s pesniško nagrado Benandante.

Vsi sodelujoči avtorji in gostje bodo namesto denarnega plačila prejeli bone za slaščičarno Cotič, ki bo v aprilu gostila dogodek v organizaciji Qudulibri.