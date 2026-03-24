Na Arsu osvetlili pomembno vlogo meteoroloških opazovanj

Meteorološka opazovanja, za katerimi se skriva tudi na milijone meritev, so bistven del sistema varovanja življenj, infrastrukture in gospodarstva, so poudarili na včerajšnjem dogodku Agencije RS za okolje (Arso) ob svetovnima dnema meteorologije in voda. Ob tem so izpostavili tudi pomen mednarodne izmenjave podatkov.

Kot so spomnili sodelujoči, letošnji svetovni dan meteorologije ob geslu Opazujemo danes za varnejši jutri v ospredje postavlja vlogo meteoroloških podatkov in meritev.

Po besedah stalne predstavnice Slovenije pri Svetovni meteorološki organizaciji Mojce Dolinar so se prve sistematične meritve na slovenskem ozemlju začele že v sredini 19. stoletja, od tedaj pa se je meteorološka stroka zelo razvila, pri tem pa se je pomembnost meritev kljub razcvetu numeričnih modelov in uporabi satelitskih slik ohranila. »Vsaka vremenska napoved, ki jo danes jemljemo zelo samoumevno, temelji na ogromni količini podatkov, zelo pomembna pa je tudi mednarodna izmenjava teh podatkov,« je poudarila.

Dodala je, da na podlagi opazovanj nastanejo tako vremenske napovedi kot tudi projekcije podnebnih sprememb, ki nas oboje pomagajo zaščititi pred neljubimi ekstremnimi vremenskimi pojavi. »Prav pri zagotavljanju teh kakovostnih, standardiziranih, primerljivih meritev, predvsem prizemnih meritev, imajo državne meteorološke službe izjemen pomen, pa naj bodo to velike ali pa majhne, kot je na primer Arso. To je namreč področje, ki ga ne morejo pokriti niti velike regionalne službe niti globalne korporacije, ki na posameznih področjih že vstopajo v prostor hidrologije in meteorologije,« je bila jasna.

Direktor urada za okoljska merjenja na Arso Drago Groselj je predstavil sliko merilnih sistemov agencije. To po njegovih besedah med drugim sestavlja 112 postaj na področju meteorologije, 201 merilno mesto na površinskih in približno 150 merilnih postaj na podzemnih vodah ter 23 merilnih postaj na področju kakovosti zraka.

Da Arso že dolga leta pri svojem delu uporablja tudi meteorološke satelite, in sicer preko Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov (Eumetsat), pa je pojasnila Mateja Iršič Žibert iz Arsa, medtem ko je Mateja Nadbath spomnila na pomen preteklih meteoroloških opazovanj. Agencija je podedovala bogat arhiv meteoroloških poročil, lani aprila pa je stekel projekt njihove digitalizacije, je povedala. Andrej Golob je med drugim spomnil na pomembno vlogo prognostične službe pri osveščanju javnosti o vremenskih dogodkih.