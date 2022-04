Edgars Rinkevičs, eden najvidnejših predstavnikov latvijske desnosredinske vlade, je svojo pot začel kot novinar latvijskega radia, kjer je bil leta 1993 zadolžen za poročanje o mednarodni politiki. Od tega področja se ni nikoli oddaljil. Dve leti kasneje se je zaposlil na obrambnem ministrstvu, še po drugih dveh letih pa je bil že državni sekretar, nakar je postal član delegacije, ki se je pogajala o vstopu Latvije v zvezo Nato. Oktobra 2011 pa ga je predsednik vlade Valdis Dombrovskis, sedanji podpredsednik Evropske komisije, imenoval za zunanjega ministra. Na tem mestu se je zadržal do zdaj.

Sprejel me je v središču Rige v ugledni palači ministrstva, ki je bila v času ruskega imperija banka, kot mi je povedala njegova sodelavka, ki me je pričakala pri vhodu.

Po stažu ste eden najstarejših zunanjih ministrov v Evropi.

Tako je, že enajst let staža imam. V Evropski uniji je od mene na položaju dlje samo luksemburški minister Jean Asselborn, ki je zunanji minister vse od leta 2004, v Evropi pa ruski minister Lavrov približno od istega časa.

V ponedeljek ste se v Bruslju udeležili Sveta zunanjih ministrov Evropske unije; ste sprejeli kakšno novo odločitev v zvezi z dogajanjem v Ukrajini?

Razpravljali smo o sankcijah, a kar se mene tiče je bila najpomembnejša odločitev, da smo namenili 500 milijonov evrov za orožje za Ukrajino. Torej sankcije proti Rusiji in orožje za Ukrajino, oboje je zelo pomembno.

Latvija meji z Rusijo. Ste zaskrbljeni?

Mi smo bili vedno zaskrbljeni. Zgodovina je pokazala, da je Rusija od časa do časa zelo agresivna država, ampak mi smo del zveze Nato in Evropske unije; to nam zagotavlja največjo varnost, kar jo lahko imamo.