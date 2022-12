Milan Bogatič v Izoli, Andrej Korenika v Piranu

Upokojenec Milan Bogatič, ki je tri desetletja zasedal vodstvene položaje v carinski upravi, bo v starosti 70 let postal župan občine Izola. Kot kandidata Gibanja Svoboda ga je podprlo 57,4 odstotka volivcev. Ni se še odločil, ali bo funkcijo opravljal poklicno.

Danilo Markočič je dobil 42,6 odstotka podpore in bo moral zapustiti položaj.Bogatič je v izjavi za medije povedal, da je pričakoval zmago, ne pa tako velike prednosti. Ali bo poklicni župan, se bo odločil, ko se bo pogovoril s tistimi, ki so ga predlagali za ta položaj, je pojasnil in poudaril, da bo v vsakem primeru na razpolago 24 ur na dan, saj je upokojenec.