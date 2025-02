Milanski poklon Dimitriju Volcicu

V Milanu je v teku prireditev z naslovom Furlanija - Julijska krajina in EPK 2025 Nova Gorica-Gorica, ki jo pod pokroviteljstvom deželne vlade prireja kulturni delavec in umetnik Massimiliano Finazzer Flory. V knjigarno Mondadori je povabil ugledne kulturnike, novinarje in pisatelje, ki z različnih zornih kotov obravnavajo čezmejnost, brezmejnost ter sobivanje različnih narodov in kultur. Nocoj bo Finazzer Flory vodil debatni večer s tržaškim pisateljem in novinarjem Paolom Rumizem ter s slovenskim novinarjem Ervinom Hladnikom Milharčičem, ki je po rodu iz Nove Gorice.

V sklopu prireditve so se poklonili novinarju, pisatelju in politiku Dimitriju Volcicu. O njem je spregovoril novinar Paolo Possamai, ki je skupaj z Liviom Semoličem uredil Volčičevo avtobiografijo za ugledno italijansko založbo Sellerio.